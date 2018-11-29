В Кремле прокомментировали блокаду Керченского пролива

Сегодня, 13:24

Песков выдвинул свою версию, почему может быть перекрыт проход для украинских судов

Блокада Керченского пролива. Фото: AFP
Блокада Керченского пролива. Фото: AFP

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о блокаде судоходства в Керченском проливе, о чем заявляют в Украине. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции.

Он не исключил, что пролив если и закрыт, то это могло произойти из-за "погодных условий".

"Мне не известно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот – нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме. Вы знаете, что иногда по погодным условиям порт Керчи, который играет там роль администрации, может принимать решения по регулированию навигации", – сказал Песков.

Как сообщал министр инфраструктуры Владимир Омелян, Россия продолжает блокировать украинские порты Мариуполя и Бердянска в Азовском море. По оперативной информации, в ожидании входа в Азовское море находятся 18 судов. Но есть еще 17 судов, которые не могут выйти из азовской акватории.

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В то же время военный эксперт Михаил Жирохов рассказал в комментарии сайту "Сегодня", пойдет ли Путин после Азова на блокаду Одессы. По его мнению, Россия не решится пойти на блокирование судоходства в Черном море из-за страха перед НАТО.
Россия, азовское море, блокада, Керченский пролив, Песков

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Источник:

УНИАН

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