Морская агрессия России против Украины: пойдет ли Путин после Азова на блокаду Одессы

Россия в рамках военной морской агрессии против Украины не решится на блокирование судоходства в Черном море и не пойдет на экономическую блокаду Одессы как крупнейшего торгового узла на Черноморском побережье материковой Украины.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Никакой угрозы блокирования Одессы российским военным флотом не существует, потому что в соответствии с международным правом Черное море имеет совершенно другой статус. Заблокировать судоходство стран Черноморского бассейна физически нельзя. Там есть нейтральные, территориальные воды и т.д. Это – не Азовское море, которое по международному праву является внутренним для Украины и России. Такие вещи, которые происходили в районе Керченского пролива, в Черном море не проходят. В этой связи возможно подключение НАТО. Так, например, в Одессе уже стоит английский военный корабль. Альянс чисто теоретически может сформировать и оперативную группировку (например, в случае такой агрессии РФ), в частности, для конвоирования судов", – пояснил он.

А комментируя переброску Россией в оккупированный Крым противокорабельных ракетных систем "Бал", Жирохов отметил, что эти комплексы прикрывают практически все Черное море, и если будет принято политическое решение, при котором Альянсом будет организовано конвоирование украинских судов до Керченского пролива, то тогда такой шаг будет серьезной угрозой для России.

"В корабли НАТО россияне стрелять не намерены. Для России это – оружие сдерживания из-за угрозы подключения Альянса к решению украинских морских проблем. Путин таким образом показывает, что у него есть чем ответить в случае, если НАТО вступится реальными шагами за Украину. Принятие Альянсом такого решения зависит от того, какие могут быть потери: и материальные, и политические. На Западе в целом, и в любой стране блока в частности, взвешивают, какие могут быть последствия. Они знают, что в Крыму находятся эти противокорабельные комплексы, которые теоретически могут потопить эсминец или какой-то крупный корабль, и тогда будет другая тактика или вообще не будет приниматься решение (выгодное Украине. – Авт.) на политическом уровне. Мол, ребята, разбирайтесь сами, а мы будем давить санкциями. Комплексы "Бал" – оружие сдерживания и это не значит, что Россия завтра будет из них стрелять, а просто идет демонстрация, что у РФ они есть", – уточнил военный эксперт.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский допускал, что Россия может пойти на блокирование судоходства в районе Одессы.

Как сообщалось, сегодня президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на части территории Украины.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.