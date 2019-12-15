В Кремле рассказали, кто занимался формулировкой заявления нормандской четверки

Саммит "Нормандской четверки" / Фото: сайт Кремля

Лидеры стран "нормандской четверки" – Украины, России, Германии и Франции – лично участвовали в работе над формулировками коммюнике, которое было принято по итогам саммита в Париже.

В то же время, не все предлагаемые пункты ложились в канву Минских договоренностей, что требовало повышенного внимания. Об этом заявил Дмитрий Песков, спикер президента РФ Владимира Путина.

"Собственно формулировками занимались сами лидеры, предлагались одной стороной формулировки, которые не могли были быть приняты другой стороной и так далее. И вот эта работа длилась много часов. Это тяжело физически, это затратно с точки зрения умственной энергии", — сказал он.

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Кроме того, Песков отметил важность того, что все стороны во время саммита в Париже подтверждали приверженность Минским соглашениям, хотя "формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу".

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское государство и его глава не будет вести переговоры с боевиками, действующими на временно оккупированной территории. Также президент считает, что в минской ТКГ должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие города Украины.

Также у Зеленского рассказали, с какими представителями Донбасса готовы говорить. Команда президента Украины Владимира Зеленского предлагает заменить главарей пророссийских боевиков в Трехсторонней контактной группе реальными представителями Донбасса. Это могут быть известные люди, к которым прислушиваются, с репутацией – спортсмены, деятели культуры.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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