У Зеленского рассказали, с какими представителями Донбасса готовы говорить

/ Фото: Сегодня

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Команда президента Украины Владимира Зеленского предлагает заменить главарей пророссийских боевиков в Трехсторонней контактной группе реальными представителями Донбасса. Это могут быть известные люди, к которым прислушиваются, с репутацией – спортсмены, деятели культуры.

Об этом советник президента Украины Андрей Ермак заявил на дискуссии в Лондоне в Chatham House "Украина: большие ожидания".

"Я хотел бы поделиться с вами еще одной идеей, которая сейчас на правах новой информации, с которой мы тоже едем в Париж. Вы знаете, что в Трехсторонней контактной группе в Минске есть Россия, Украина и ОБСЕ. Также есть так называемые "эксперты", которые представляют территории. Вы знаете, что в Минских договоренностях практически за каждым пунктом есть, что это должно быть согласовано с представителями территорий. И все время почему-то представителями территорий были представители неопределенных организаций, которые сегодня не поддержаны и не принимаются официально ни одним государством, даже Россией. Мы считаем, что это несправедливо, поэтому предлагаем следующую идею", – сказал Андрей Ермак.

По его словам, есть девять районов в Луганской области, и девять районов в Донецкой. И было бы логично, чтобы сегодня у нас было по одному представителю от той части, то есть, 18 человек, и 18 человек, которых назначим мы. Ермак подчеркнул, что россияне всегда говорят, что "вы должны говорить с территориями", садиться за стол переговоров с теми людьми.

"Но мы не можем говорить с людьми, которых не признает международное право. Хочу напомнить, что до войны на этих территориях проживало больше 6 млн человек. Сейчас только 1,5 млн. Много людей выехали от войны, много людей переживают сегодня на территории, подконтрольной Украине. И мы хотим предложить, чтобы представителями территорий были люди, которые сегодня имеют какую-то связь, прописку в тех 18 районах, которые имеют недвижимость, бизнес… То есть, что у них есть юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы. И мы хотим, чтобы это были известные люди, к которым прислушиваются, с репутацией, спортсмены, деятели культуры… Эти 36 человек, выберут шесть человек, и именно они сегодня будут представлять территории", – сказал Ермак.

Напомним, ранее в интервью "Сегодня" Андрей Ермак рассказал, с чем Украина едет на переговоры в "нормандском формате" и как президент Владимир Зеленский планирует защищать национальные интересы.

Также ранее представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик оценил отвод войск в Золотом, а также отметил, что ТКГ выполнила все условия для встречи в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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