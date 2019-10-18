Загороднюк: в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ

/ Фото: AFP

Реклама

Отвод войск в Золотом и Петровском продолжает откладываться из-за регулярных атак боевиков, однако для украинских военных в этом районе готовы новые позиции, на которые они должны будут отойти в рамках процесса разведения сил и средств. Об этом заявил на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, мониторинг процесса разведения сил проводится наблюдателями ОБСЕ и представителями Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и это должно быть завершено в течение трех суток.

"Предпосылкой проведения разведения сил и средств от линии разграничения должно быть подтверждение СММ ОБСЕ отсутствия нарушений режима прекращения огня (в районах Золотого и Петровского – ред.) не менее семи суток", – сказал Загороднюк и уточнил, что подтверждение прекращения обстрелов возлагается на ОБСЕ после передачи соответствующей информации штабом Объединенных сил.

Читайте также: Разведение войск на Донбассе: Марчук уличил Россию во лжи

Министр объяснил, что нарушением режима тишины считается и обстрел из стрелкового вооружения. Также он рассказал, есть ли куда отходить украинским военным с ныне занимаемых позиций.

"Подразделениям, которые находятся в районе разведения сил, определены задачи относительно организованного и поэтапного занятия рубежей и позиция за пределами участков разведения. Восстановления фортификационных укреплений осуществляется инженерными подразделениями. Почему восстановление? Потому что мы уже занимали эти позиции в 2016 году. Сейчас заканчивается их восстановление. Разведение будет проводиться поэтапно, заранее подготовлены позиции с подготовленной системой траншей и другими укреплениями и соответствующими условиями для проживания личного состава", – заявил глава Минобороны и добавил. что лично был на этих участках и видел готовность этих позиций.

Напомним, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время президент Владимир Зеленский называл главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровское и Золотое не будут "разводиться".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама