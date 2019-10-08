В Кремле рассказали, поздравлял ли Зеленский Путина с днем рождения

7 октября в Кремль поступали поздравления от глав государств, и Песков рассказал, было ли послание из Украины и США

/ Фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский не поздравлял российского лидера Владимира Путина с днем рождения, которое тот отметил 7 октября. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, среди поздравлений глав государств, которые поступали в Кремль, не было письма ни от украинского президента, ни от американского.

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"До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже – здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать", – сказал Песков.

Напомним, 7 октября президенту РФ исполнилось 67 лет. Свой праздник он отмечал в Сибири, где прошелся по лесам и насобирал грибов. Он традиционно был с министром обороны Сергеем Шойгу. Но соцсети уже успели "потроллить" хозяина Кремля – Путин рассмешил людей грибом с шишкой в центре.

Как сообщали новости "Сегодня", в день рождения Путин поднял себе и Медведеву зарплату. Теперь зарплаты лиц на государственных должностях, включая российского президента и премьера, с 1 октября увеличены на 4,3%.

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