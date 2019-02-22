В Кремле заявили, что Украина поможет совершить вооруженный переворот в Венесуэле
Представитель российского МИДа Захарова разразилась новой истерикой и страшилкой в адрес Украины
Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина якобы будет замешана в "операции" США по государственному перевороту в Венесуэле. Об этом она сказала на брифинге.
По ее словам, США вместе с союзниками якобы собираются поставлять оружие в Венесуэлу несколькими партиями, чтобы помочь совершить "госпереворот". Она уверена, что это должно произойти в начале марта "через территорию соседней страны с задействованием транспортных самолетов международной экспедиторской компании".
Более того, спикер российского МИДа даже узрела в этом "украинский след", что якобы у Москвы есть информация по задействованию в этой "операции" украинское госпредприятие "Антонов".
"Речь идет об образцах и аналогах крупнокалиберных пулеметов, подствольных и автоматических гранатометах, переносных зенитных ракетных комплексах, боеприпасах к стрелковому и артиллерийскому вооружению различного назначения. Это к вопросу о том, что подразумевается под доставкой гуманитарной помощи", – сказала Захарова.
На днях президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным за поддержку Мадуро. Он считает, что силовики и военные должны слушать президента Гуайдо, или в противном случае потеряют все, что имеют.
20 февраля Мадуро привел армию Венесуэлы в боеготовность и готовится к "вторжению". Действующий президент страны уверен, что гуманитарная помощь США – это прикрытие для военной интервенции.
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