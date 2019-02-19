Трамп пригрозил венесуэльским военным за поддержку Мадуро

По словам американского президента, силовики и военные должны слушать президента Гуайдо

Фото: Getty Images

Трамп пригрозил венесуэльским военным за поддержку Мадуро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a06/ed5/5c5a06ed5908c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a06/ed5/5c5a06ed5908c.jpg 2019-02-19T01:11:00+02:00 США По словам американского президента, силовики и военные должны слушать президента Гуайдо

Президент США Дональд Трамп в этот понедельник в своей речи сказал, что представителям военных кругов Венесуэлы необходимо "работать в направлении демократии" или готовиться "потерять все, что они имеют".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Дональда Трампа во Флоридском международном университете.

"Соединенные Штаты Америки знают, где венесуэльские военные и их семьи прячут свои деньги по миру. Силовики и военные должны слушать президента Гуайдо и позволить гуманитарной помощи прибыть в Венесуэлу. Если они не будут работать в направлении демократии, то могут потерять все, что имеют", - заявил Трамп.

Как известно, США одними из первых поддержали лидера венесуэльской оппозиции и главу Национальной Ассамблеи Хуана Гуайдо, признав его временным президентом страны. Так же сделало большинство стран Запада.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что если руководство Соединенных Штатов все же решится на военное вторжение в Венесуэлу, то понесет огромные человеческие и военные потери.

Стоит добавить, что 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности задействовать американские вооруженные силы в Венесуэле.

Напоминаем, что социалист Николас Мадуро отказался покинуть пост президента Венесуэлы, опираясь на силовой блок и закрыл доступ в страну международной гуманитарной помощи.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп пригрозил венесуэльским военным за поддержку Мадуро". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.