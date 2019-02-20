Мадуро готовится к вторжению "империи": армия Венесуэлы приведена в боеготовность

Президент Боливарианской республики уверен, что гуманитарная помощь США – это прикрытие для военной интервенции

Николас Мадуро. Фото: AFP

Мадуро готовится к вторжению "империи": армия Венесуэлы приведена в боеготовность //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d1b/502/5c6d1b50285f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d1b/502/5c6d1b50285f8.jpg 2019-02-20T11:18:00+02:00 Другие страны Президент Боливарианской республики уверен, что гуманитарная помощь США - это прикрытие для военной интервенции

На фоне анонсированных ранее поставок гуманитарной помощи из США вооруженные силы Венесуэлы были приведены в полную боевую готовность, сообщил президенту Боливарианской республики Николасу Мадуро министр обороны Владимир Падрино Лопес.

Глава оборонного ведомства отметил, что армия готова отстаивать "территориальную целостность".

На этом фоне 19 февраля военные перекрыли границы с нидерландскими заморскими автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао.

По этому поводу Мадуро уже выразил уверенность, что мир поможет Венесуэле сражаться со США в случае вооруженного вторжения.

"Если на Венесуэлу совершит нападение империя США, народы мира поднимутся и начнут сражаться с ней вместе", — заявил он 20 февраля, назвав действия Вашингтона "агрессивными, односторонними и имперскими".

Стоит отметить, что ранее оппозиционный лидер и исполняющий обязанности президента Хуан Гуайдо призвал Мадуро пропустить американскую гуманитарку, а венесуэльских военных – не исполнять приказ главы президента-диктатора и не препятствовать американскому грузу.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил военным Венесуэлы, что они "могут потерять все, что имеют", если не встанут на сторону Гуайдо.

В свою очередь Падрино обещал оппозиции серьезные последствия и потери, если те продолжат борьбу за власть.

Кроме того, Мадуро также заявил, что Штаты понесут огромные человеческие и военные потери, если решатся на военное вторжение в Венесуэлу.

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