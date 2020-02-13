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В Кремле цинично заявили об "огромном уважении" Путина к украинцам

13 февраля, 14:59

В Москве прокомментировали данные опросов о том, что россияне стали хуже относится к украинцам

Фото: Alaa Badarneh/Pool via REUTERS

Фото: Alaa Badarneh/Pool via REUTERS

Президент России Владимир Путин всегда с "огромным уважением" относился к украинскому народу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя результаты соцопроса, согласно которому россияне стали относиться к Украине еще хуже.

"Президент Путин всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу", – отметил Песков, подчеркнув, что российский лидер сам неоднократно об этом говорил.

"К сожалению, взаимности от предыдущих глав государств в Украине мы не слышали", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

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Отметим, согласно результатам социологического исследования "Левада-центра", в той или иной степени плохо к Украине относятся 47% российских граждан. При этом 42% заявили о хорошем отношении.

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В сентябре прошлого года о негативном отношении к Украине заявлял 31% россиян, тогда как о позитивном – 56%.

Также новости "Сегодня" писали, что каждый второй молодой россиянин хочет уехать из России.

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украинцы опрос россияне Владимир Путин

Источник: ТАСС

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