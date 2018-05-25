В МИД отреагировали на антиукраинские инициативы Венгрии в НАТО

Сегодня, 18:52

Украинские дипломаты сообщили, что политика Альянса по отношению к Украине не меняется

Вадим Пристайко. Фото: МИД Украины
Вадим Пристайко. Фото: МИД Украины

Венгрия пытается инициировать пересмотр политики НАТО в отношении Украины, при этом Альянс уверяет, что это желание Венгрии не соответствует его планам. Об этом в сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Если быть совсем точным, то Венгрия пытается инициировать пересмотр политики в отношении Украины. О конкретном наборе программ они не говорили еще, насколько мне известно, потому что они же ведут разговор не с нами, не с нашей миссией – а с членами НАТО, которыми мы с вами все еще не является", – отметил посол.

Но в принципе, по его словам, если бы НАТО приняли изменения в политике в отношении Украины, то это отразилось бы именно на программах сотрудничества.

"Пока НАТО уверяет, что это желание Венгрии не соответствует тому, что собирается делать Альянс, политика в отношении Украины остается такой, какой она была: в первую очередь это поддержка нашей страны в войне с Россией", – сказал он.

По словам Пристайко, он попытается склонить Альянс на сторону нашего государства на следующем заседании Комиссии Украина-НАТО, которое состоится 28 мая.

Ранее в СМИ появилась информация, что Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу поступило официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса относительно Украины. В нем Будапешт якобы предлагает НАТО пересмотреть все программы поддержки Украины.

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

Более детально о конфликте Украины и Киева читайте в материале "Новое правительство в Венгрии: стоит ли Украине надеяться на смягчение риторики Будапешта".

Венгрия пытается инициировать пересмотр политики НАТО в отношении Украины, при этом Альянс уверяет, что это желание Венгрии не соответствует его планам. Об этом в сообщил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

 

"Если быть совсем точным, то Венгрия пытается инициировать пересмотр политики в отношении Украины. О конкретном наборе программ они не говорили еще, насколько мне известно, потому что они же ведут разговор не с нами, не с нашей миссией – а с членами НАТО, которыми мы с вами все еще не является", – отметил посол.

 

Но в принципе, по его словам, если бы НАТО приняли изменения в политике в отношении Украины, то это отразилось бы именно на программах сотрудничества.

 

"Пока НАТО уверяет, что это желание Венгрии не соответствует тому, что собирается делать Альянс, политика в отношении Украины остается такой, какой она была: в первую очередь это поддержка нашей страны в войне с Россией", – сказал он.

 

По словам Пристайко, он попытается склонить Альянс на сторону нашего государства на следующем заседании Комиссии Украина-НАТО, которое состоится 28 мая.

 

Ранее в СМИ появилась информация, что Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу поступило официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса относительно Украины. В нем Будапешт якобы предлагает НАТО пересмотреть все программы поддержки Украины.

 

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

 

Более детально о конфликте Украины и Киева читайте в материале "Новое правительство в Венгрии: стоит ли Украине надеяться на смягчение риторики Будапешта".
Венгрия, Украина, НАТО

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Источник:

УНН

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