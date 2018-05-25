Венгрия предложила НАТО пересмотреть политику в отношении Украины

Будапешт готов отказаться от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму закона об образовании

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины. Об этом сообщили в штаб-квартире НАТО, передает "Европейская правда".

Документ, озаглавленный как "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины" был одобрен на торжественном первом заседании обновленного правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

Объемный документ был направлен из Будапешта к руководству Альянса и всех государств-союзников. В нем венгерское правительство доказывает, что "реформирование Украины провалилось".

"Украинское государство ослабло до такой степени, что теперь она не способна выполнять свои базовые обязательства, в том числе обеспечивать верховенство права и осуществлять эффективное экономическое, социальное и политическое управление", – говорится в документе.

Правительство Орбана также подчеркивает, что Украина не достигла успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей".

На этом основании Будапешт предлагает пересмотреть поддержку, которую НАТО оказывает Украине.

"Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах", – говорится в документе.

При этом обращение содержит норму, которая напоминает шантаж. Будапешт готов отказаться от всех своих обвинений, если Украина не будет применять языковую норму закона об образовании для национальных меньшинств государств-членов НАТО (в том числе – для венгерского меньшинства на Закарпатье).

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседания комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

Более детально о конфликте Украины и Киева читайте в материале "Новое правительство в Венгрии: стоит ли Украине надеяться на смягчение риторики Будапешта".