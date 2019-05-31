В МИД Польши заявили, что у Зеленского и Порошенко "аналогичная политика"

В МИД Польши уверенны в проевропейской политике Зеленского

Фото: Сегодня

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал о различиях между президентом Владимиром Зеленским и его предшественником Петром Порошенко. Об этом Чапутович заявил после встречи с Зеленским, состоявшейся с участием главы МИД Швеции Маргот Валльстрём в Киеве в пятницу, 31 мая.

В частности, главу МИД Польши спросили, видит ли он различия между позициями Зеленского и Порошенко относительно Донбасса и других вопросов.

"Я только выскажу свое собственное мнение. Это мой четвертый визит за последние шесть месяцев. Итак, я дважды встретился с президентом Порошенко и дважды – с президентом Зеленским, и конечно, они отличаются, если это касается поведения, они отличаются физически, но я думаю, что политика остается аналогичной – это проевропейская политика. Это политика, которая имеет целью улучшить жизненные условия украинцев, урегулировать конфликт на Донбассе, как вы упомянули", – подчеркнул Чапутович.

"Итак, очевидно, что главное направление внешней политики будет оставаться тем же, то есть проевропейским и прозападным, и также в вопросе защиты от российской агрессии", – заявил глава МИД Польши.

Напомним, начиная со вторника, 21 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо начал издавать указы о назначениях на должности согласно своих полномочий, определенных Конституцией для президента.

"Сегодня" собрали досье на членов команды президента Зеленского, в частности и на тех, кто был назначен на должности.

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