В МИД предложили "обучить" новых депутатов Рады международной политике

/ Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Недавно американские эксперты проводили тренинги для новоизбранных депутатов Верховной Рады, а также в Трускавце будущие парламентарии от "Слуги народа" проходили "курс молодого бойца". А теперь в Министерстве иностранных дел предлагают обучить депутатов, которые войдут в парламентский комитет по иностранным делам. Об этом рассказал государственный секретарь МИДа Андрей Заяц.

По его словам, на спецкурсе новым депутатам хотят рассказать о видении проблем международной повестки дня, приоритетах внешней политики и работе парламентских делегаций при международных организациях. Он уточнил, что речь идет не о том, чтобы кого-то учить, а о возможности поделиться специфической информацией.

Реклама

"Сейчас мы работаем вместе с дипломатической академией над тем, чтобы предложить будущим членам комитета по иностранным делам, если с их стороны будет соответствующий интерес, профессиональный курс для того, чтобы рассказать тем, кому это требуется, кто не работал на дипслужбе, что мы знаем. Мы намерены поделиться нашим видением проблем международной политики, приоритетности направлений, дать информацию о работе парламентских делегаций при международных организациях. Это специфические вопросы, которые требуют владения специфической информацией, поделиться которой мы и предлагаем, а решение – за народными избранниками", – сказал Заяц.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июля в Трускавце 260 кандидатов партии "Слуга народа" сели за парты. Лекции им проводили 15 модераторов: большинство из них получили докторские степени на Западе. Стоимости политического интенсива пока не разглашают. Известно лишь, что все расходы легли на партию и впоследствии сумму укажут в отчете. Курс завершился 4 августа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама