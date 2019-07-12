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В МИД прокомментировали признание Всемирного конгресса украинцев "нежелательной деятельностью" в России

12 июля, 02:47

Такое решение властей России в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ

Екатерина Зеленко. Фото: mfa.gov.ua
Екатерина Зеленко. Фото: mfa.gov.ua.

Министерство иностранных дел Украины назвало решение Генеральной прокуратуры России признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев" позорным, нарушающим права украинского меньшинства в РФ, и призывает мировое сообщество усилить давление.

"Украина готова предпринять все шаги в ответ на это позорное решение государства-агрессора и призывает международное сообщество рассматривать это решение Генеральной прокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории России и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим", – сказала спикер МИД Катерина Зеленко.

По её словам, такое решение властей России в очередной раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ.

Спикер МИД выразила недоумение, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

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"Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществление просветительских программ и украинского образования за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах", – резюмировала Зеленко.

Напомним, что закон о "нежелательных организациях" президент России Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, составляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя".

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев


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Тег Всемирный конгресс , Всемирный конгресс украинцев

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Источник:

Интерфакс-Украина

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