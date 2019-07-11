Генпрокуратура России признала "нежелательной организацией" Всемирный конгресс украинцев

Всемирный конгресс украинцев создан в 1967 году в США

Фото: Сегодня

Генеральная прокуратура России признала "нежелательной организацией" Всемирный конгресс украинцев. Согласно заявлению прокуратуры, деятельность организации составляет "угрозу основам конституционного строя и безопасности России", – пишет Радио Свобода.

Всемирный конгресс украинцев создан в 1967 году в США. Сейчас штаб-квартира расположена в Торонто. Согласно сообщению на сайте ВКУ, организация является координатором для украинских диаспор по всему миру.

Напомним, что закон о "нежелательных организациях" президент России Владимир Путин подписал в мае 2015 года. Согласно документу, таким структурам запрещается работать на территории России. Сотрудничать с ними также запрещено.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, составляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя".

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Всемирного конгресса украинцев.



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