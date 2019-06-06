В МИД РФ заявили, что предложений по организации встречи Путина и Трампа пока не поступало

Москва готова говорить с Вашингтоном на такие темы, как борьба с терроризмом, ситуация в Венесуэле и Украине

Путин и Трамп. Фото: AFP

Россия пока не получила от американской стороны конкретных предложений по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита Группы двадцати в Осаке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

"Пока никаких конкретизированных предложений нам не поступило. Времени, правда, остается все меньше и меньше, но, думаю, если такой интерес с американской стороны будет официально подтвержден, мы не останемся в долгу", — сказал он.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва готова говорить с Вашингтоном на такие темы, как борьба с терроризмом, ситуация в Венесуэле, Украине, стратегическая стабильность.

Трамп ранее заявлял, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Позже глава МИД РФ на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

Кроме этого, глава государства уже провел переговоры с американским сенатором. Зеленский обсудил с американским политиком Робертом Портманом осуществление судебной, военной и экономической реформ.

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