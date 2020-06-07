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В МИД сообщили, что Иран до сих пор не ответил на ноту Украины по делу о сбитом самолете МАУ

7 июня, 20:40

Елена Вус Елена Вус

Требование украинской стороны к Ирану простое

Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу о сбитом украинском самолете рейса PS 752, который упал вблизи Тегерана в январе.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, передает "Радио Свобода".

По его словам, первая нота с требованиями и предложением урегулирования всех вопросов была направлена ​​в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский.

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"По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", – отметил Енин.

Он считает, что "хорошим жестом" была бы передача Украине "черных ящиков" с самолета. Заместитель министра также заверил, что Украина не будет задерживать переговоры с Ираном.

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"Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговоров от Украины не будет", – заявил Енин.

Он добавил, что требование украинской стороны к Ирану простое: "Как техническое, так и уголовное расследование должно соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности". "Поэтому наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы об оказании правовой помощи своим иранским коллегам. Когда завершать следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой согласно Конституции", – отметил Енин.

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Напомним, самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, – ответственность за их гибель взяли на себя военные Корпуса стражей Исламской революции.

А виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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