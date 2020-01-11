Крушение украинского самолета: иранские военные рассказали, как сбили лайнер

Nazanin Tabatabaee/WANA via REUTERS

Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины"приблизился к засекреченному военному центру IRGC и иранские военные восприняли лайнер как вражеский объект. Об этом заявили в штабе вооруженных сил Ирана, сообщает СNN.

По словам военных, спустя несколько часов после ракетной операции в Ираке военные полеты США вокруг границ Ирана увеличились, и иранские чиновники сообщили, что видели воздушные цели, приближающиеся к стратегическим центрам Ирана. Когда украинский самолет вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни, он приблизился к военному центру на высоте и в условиях полета, которые напоминали вражеские цели.

"Из-за этих обстоятельств самолет был случайно сбит, что, к сожалению, привело к гибели многих иранских и иностранных граждан", – говорится в заявлении.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что причиной авиакатастрофы под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

Кроме того, ранее генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в комментарии сайту "Сегодня", что авиалайнер Boeing-737-800 "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской ПВО из-за психоза.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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