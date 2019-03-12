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В МИД Украины ответили на обвинения России по Договору о дружбе

Сегодня, 14:46

Елена Зеркель считает, что РФ своим заявлением пытается скрыть собственные варварские нарушения международного права

Елена Зеркаль. Фото: скриншот
Елена Зеркаль. Фото: скриншот.
В МИД Украины ответили на обвинения России по Договору о дружбе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7a9/6b5/5c87a96b56581.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7a9/6b5/5c87a96b56581.jpg Политика Елена Зеркель считает, что РФ своим заявлением пытается скрыть собственные варварские нарушения международного права

Россия своей нотой с обвинениями в адрес Украины по Договору о дружбе подтвердила, что не готова вести себя цивилизованно и добросовестно. Претензии Москвы не обоснованы. Об этом написала в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Единственный юридический факт, который содержится в ноте МИД РФ, – подтверждение того, что Большой договор теряет свою силу с 1 апреля 2019 года. По канонам международного права Россия не могла поступить иначе", – написала она.

По словам Зеркаль, истерика российского МИДа с обвинениями в адрес Украине подтверждает то, что РФ не готова вести себя цивилизованно и добросовестно. Она отмечает, что претензии РФ не обоснованы и имеют целью скрыть собственные варварские нарушения международного права.

"И еще один важный для нас с вами аспект. Украина в своих нотах по Большому договору настойчиво предлагает решить все споры в судебных органах, в частности Международном суде ООН. Россия постоянно этого избегает. И теперь позиция РФ уже совсем не завуалирована. Никаких судов, только политические консультации. Инструменты российской политики и дипломатии остаются неизменными – "договорняки" вместо договоров", – подчеркнула замглавы МИД Украины.

Напомним, 6 декабря Рада окончательно прекратила действие Договора. Депутаты хотели больше – разрыва всех двухсторонних договоров со страной-агрессором, разрыва дипломатических отношений, закрытия границы для россиян, но обошлось "малой кровью".

В свою очередь в Кремле цинично отреагировали на прекращение Договора о дружбе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вдруг вспомнил о том, что украинцев и россиян связывают узы родственных и братских отношений.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. "Большой договор"), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.

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Тег Россия, обвинения, Зеркаль, договор о дружбе

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