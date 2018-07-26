В МИД Украины отреагировали на "Крымскую декларацию" США

Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал декларацию Госдепа США о непризнании аннексии Крыма Россией и подчеркнул об укреплении усилий для давления на РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"После этой декларации должны укрепить усилия и давить на Россию. О "Балтийском сценарии", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!", – подчеркнул Климкин.

Після цієї декларації маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію. Про "Балтійський сценарій", що тривав півстоліття, не маємо думати, цього не можна допустити. Хочу побачити Крим під українським прапором . Дуже! https://t.co/ATkzbcebpW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 25 июля 2018 г.

"Эта декларация подтверждает постоянство политики США в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности. Так же как и в декларации Велеса 1940 года, США последовательно поддерживают основополагающий принцип международного права ex injuria jus non oritur. Неправомерные действия не могут быть основой прав для правонарушителя. Мы приветствуем решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины. Мы также глубоко благодарны Соединенным Штатам за практическую помощь в противодействии российской агрессии против Украины", – говорится в комментарии министерства иностранных дел Украины.

Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за непризнание попытки Кремля аннексировать украинский Крым и призвал партнеров Украины поддержать "Крымскую Декларацию".