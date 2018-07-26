В МИД Украины отреагировали на "Крымскую декларацию" США

Сегодня, 02:45

Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией

Павел Климкин. Фото: Getty
Павел Климкин. Фото: Getty

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал декларацию Госдепа США о непризнании аннексии Крыма Россией и подчеркнул об укреплении усилий для давления на РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"После этой декларации должны укрепить усилия и давить на Россию. О "Балтийском сценарии", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!", – подчеркнул Климкин. 

"Эта декларация подтверждает постоянство политики США в вопросе уважения суверенитета и территориальной целостности. Так же как и в декларации Велеса 1940 года, США последовательно поддерживают основополагающий принцип международного права ex injuria jus non oritur. Неправомерные действия не могут быть основой прав для правонарушителя. Мы приветствуем решимость США в побуждении РФ уважать международное право и восстановить территориальную целостность Украины. Мы также глубоко благодарны Соединенным Штатам за практическую помощь в противодействии российской агрессии против Украины", – говорится в комментарии министерства иностранных дел Украины.

Как сообщалось, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в котором указал, что не признает аннексии полуострова Россией.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за непризнание попытки Кремля аннексировать украинский Крым и призвал партнеров Украины поддержать "Крымскую Декларацию".
Крым, декларация, МИД Украины, Павел Климкин, Госдеп США, помпео

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Источник:

"Сегодня"

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