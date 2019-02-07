В МИД Украины ответили Волкеру по российским наблюдателям на выборах

Американский дипломат предлагает пустить россиян, в Киев решительно против

Фото: Сегодня

В МИД Украины ответили Волкеру по российским наблюдателям на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c36/454/5c5c364545ae8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c36/454/5c5c364545ae8.jpg 2019-02-07T15:46:00+02:00 Политика Американский дипломат предлагает пустить россиян, в Киев решительно против

После совета спецпредставителя США Курта Волкера пустить российских наблюдателей на выборы в Украину, в Министерстве иностранных дел заверили, что и без представителей стороны военного конфликта можно обеспечить эффективное наблюдение за избирательным процессом.

Об этом заявила спикер ведомства Екатерина Зеленко, передает "Укринформ".

Она напомнила, что ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) справлялось с наблюдением за выборами и без участия граждан конфликтующих стран. Спикера МИДа подчеркнула, что в 2018 году украинских наблюдателей не было на российских президентских выборах.

Читайте также У президента рассказали о дополнительных ограничениях для россиян на выборах в Украине

"Украина обеспечит демократичность и соблюдение всех избирательных стандартов в процессе осуществления волеизъявления граждан. Взаимное отсутствие граждан конфликтующих стран на пространстве ОБСЕ никогда не мешало БДИПЧ успешно осуществлять процесс наблюдения за выборами. Уверены, что отсутствие российских наблюдателей в этот раз не помешает БДИПЧ провести качественное наблюдение за выборами", – сказала Зеленко.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство.

Напомним, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Позже стало известно, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению. Руководитель, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов утверждает, что наблюдателями могут стать эксперты Российского общественного института избирательного права.

В то же время президент Петр Порошенко заявлял на днях, что отдаст приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину. "Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России – Ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В МИД Украины ответили Волкеру по российским наблюдателям на выборах". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...