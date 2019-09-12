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В МИД вызвали посла Чехии для разъяснений

12 сентября, 00:39

Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Чешской Республики Радека Матулы для дачи разъяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями русинов, сообщили в пресс-службе МИД.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", – говорится в сообщении, на официальном сайте МИД в среду вечером.

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Также в МИД заявили, что и впредь будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее чешский президент Милош Земан в очередной раз напомнил о своей пророссийской позиции и снова выступил за отмену санкций Запада против Москвы и поддержал незаконную аннексию Крыма.

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"Если эти санкции недейственны, тогда, наверное, их необходимо отменить", – заявил он на местном телевидении, добавив, что на Россию санкции особого эффекта не оказали.

Кроме того, Земан снова призвал Украину и остальной мир смириться с аннексией Крыма, назвав это "свершившимся фактом".

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Чехия Закарпатье посол земан МИД Украины

Источник: Сегодня

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