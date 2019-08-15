В Минкульте прокомментировали возможную причастность к "делу Грымчака"

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Министерство культуры Украины отвергает причастность своих сотрудников к возможному незаконному сотрудничеству с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрием Грымчаком, который был задержан на взятке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

В ведомстве отметили, что с 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в действующее законодательство, Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе Киеве.

Реклама

"Следовательно, любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными, надуманными и такими, которые не базируются ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в Киеве", – говорится в заявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 августа заместителя председателя МинВОТ Грымчака задержали на полумиллионной взятке. Уголовное производство расследуют СБУ и НАБУ. Установлено, что чиновник требовал от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов.

В Министерстве заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности их ведомства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Смотрите фото громкого задержания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама