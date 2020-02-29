В Минобороны рассказали об электронном военном билете и назвали его преимущества

Электронный "военник" будет размером с банковскую карточку

Министерство обороны Украины разрабатывает электронный военный билет – он будет выглядеть как пластиковая карта, размером с банковскую.

Как сообщили в оборонном ведомстве, в электронном билете будет установлен чип, подтверждающий личность, а также с электронной подписью.

Электронный военный билет даст возможность заменить бумажные документы: военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса; выполнять роль пропуска в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.

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Кроме того, электронный "военник" позволит реализовывать функцию токена – ключа доступа к информационно-аналитическим системам и автоматизированным системам, а также быть защищенным носителем личного ключа, который содержит электронную подпись.

"В дальнейшей эксплуатации функционал электронного военного билета может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ненужных функций", - добавили военные.

В Минобороны добавили, что военнослужащие в отпуске или командировке смогут отмечаться через внесение электронных печатей в этот "военник".

Напомним, ранее в оборонном ведомстве заверили, что воинское приветствие "Слава Украине!" отменяться не будет – его планируют закрепить в специальном документе.

Кроме того, сообщалось о том, что в ближайшее время призыв на воинскую службу отменяться не будет – он необходим для формирования мобилизационного резерва.

Также стоит напомнить об интервью министра обороны Андрея Загороднюка, в котором он рассказал об изменениях в армии, призыве на срочную службу, новых базах по стандартам НАТО и о много другом:

Видео : Украина 24

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