В Украине не будет отменен призыв в армию: в Минобороны назвали причину

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Военный призыв в армию необходим Украине для формирования мобилизационного резерва. Поэтому его пока отменять не будут. Об этом рассказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

Он привел в пример Литву, которая отказалась от срочной службы, переходя на стандарты НАТО, а потом, в 2014 году, снова возобновила призыв, чтобы обеспечить мобилизационный резерв для своей армии.

"Вопрос призыва в Вооруженные силы имеет несколько аспектов. Это связано не только с тем, кто будет служить в ВСУ сегодня, это связано с тем, каким образом формируется мобилизационный резерв для ВСУ. Мы, учитывая все показатели, а также существующую законодательную базу, имеющуюся в Украине, очень внимательно подходим к вопросам именно призыва. На этот год спланировано около 30 тысяч человек, которые будут призваны в ВСУ и другие военные формирования. У нас пока нет планов отказа от призыва. В этом году был объявлен указ президента, согласно которому начинается призыв в ВСУ", – сказал Полищук.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в армию на срочную службу будут забирать с 18 лет (до этого было с 20-ти). Граничный возраст – 27 лет. Новости "Сегодня" разбирались, зачем изменили призывной возраст и хорошая ли это идея.

Также стало известно, что 18-19 летние парни смогут получить отсрочку от воинской службы. В Минобороны дали понять, что на улице больше никого вылавливать не будут, чтобы отправлять в армию.

Смотрите также интервью министра обороны Андрея Загороднюка об изменениях в армии, призыве на срочную службу, новых базах по стандартам НАТО и о много другом:

Видео : Украина 24

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