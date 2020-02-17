В Минобороны уточнили, что будет с воинским приветствием "Слава Украине"

Солдаты и дальше смогут использовать уже привычное воинское приветствие

/ Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны сохранило в армии воинское приветствие "Слава Украине". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военные объяснили, что отмена действия закона "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины" никоим образом не отменит воинское приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе.

"В связи с принятием Верховной Радой Украины закона о признании утратившим силу закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных сил", Министерство обороны дает разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование об отмене в украинской армии воинского приветствия "Слава Украине" – "Героям слава". В соответствующем приказе Министерства обороны будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия: "Слава Украине" и ответа на него: "Героям слава", – сообщили в оборонном ведомстве.

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Как сообщали новости "Сегодня", 5 февраля Верховная Рада избавила ВСУ от устаревшего Строевого устава. Закон был принят для внедрения стандартов НАТО в украинскую армию. Теперь Минобороны само может определять, например, строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием, порядок воинского приветствия.

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Напомним, 4 октября 2018 года Рада утвердила воинское приветствие "Слава Украине" в армии. Кроме того, депутаты отменили советское обращение "товарищ", заменив новым украинским вариантом.

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