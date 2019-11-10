В Минобороны заявили, что угроз вторжения России со стороны юга не наблюдается

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ, что могло бы говорить о вероятности вторжения на территорию Украины, в настоящее время не наблюдается.

В воскресенье вечером в эфире одного из украинских телеканалов министр обороны, комментируя слова экс-министра иностранных дел Павла Климкина о том, что РФ может вторгнуться на юге Украины, а также отвечая на вопрос о том, ощущается ли такая угроза, сказал: "Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача – защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы (РФ), известные нам еще с начала года".

Загороднюк подчеркнул, что процесс милитаризации в Крыму продолжается. "Мы это отслеживаем, наша разведка работает, мы знаем о действиях врага", – сказал он.

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При этом министр обороны добавил: "Но у нас нет информации, что это критично, и какая-то ситуация ждет нас в ближайшее время".

Отвечая на вопрос о том, может ли Украина в случае вторжения РФ защитить свои территории собственными силами, сказал: "Да".

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве обороны ранее уже отмечали, что российская группировка в Крыму несет опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона, где находятся самолеты, корабли, танки и другое вооружение. Также была озвучена численность армии РФ в Крыму.

Также на полуострове существует и другая проблема, помимо его превращения в военную базу. Оккупанты заселяют Крым россиянами в попытках изменить демографию оккупированного полуострова. Это отмечали и в ООН. Подробней смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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