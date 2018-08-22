В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе

Во время "хлебного перемирия" боевики почти полторы тысячи раз обстреливали украинских военных, применяя тяжелое вооружение

На переговорах в Минске участники трехсторонней контактной группы договорились о новом режиме прекращения огня, начиная с полуночи 29 августа. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Стороны подтвердили полную приверженность бессрочному "школьному" перемирию в связи с началом учебного года. Также участники переговоров обязались обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом.

"В течение "хлебного перемирия" (1 июля – 20 августа 2018) украинская сторона зафиксировала почти полторы тысячи обстрелов со стороны НЗФ ОРДЛО, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями оружия – РСЗО "Град", танков, артиллерии, минометов. Есть жертвы среди военных и гражданских. За этот период СММ ОБСЕ зафиксировала обстрелы 9 населенных пунктов", – написала Олифер.

По ее словам, для урегулирования ситуации на востоке Украины в первую очередь необходимо полное прекращение поставок оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов с РФ в ОРДЛО. Она напомнила, что ОБСЕ не единожды фиксировала на Донбассе технику РФ.

"Предметом особого возмущения украинских представителей стало обнаружение на Донбассе мин, которых никогда не было в Украине – речь идет о комплекте "Охота", установка которых требует высокой профессиональной подготовки. Это устройство используется вопреки всем международным конвенциям по применению противопехотных мин, его действие убивает и поражает десятки людей", – подчеркнула пресс-секретарь Кучмы.

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Кроме того, украинская сторона поднимала вопрос освобождения заложников, находящихся в ОРДЛО и российских тюрьмах, однако все они были заблокированы со стороны представителей РФ и ОРДЛО.

"Также там были детально обсуждены вопросы посещения координатором от ОБСЕ Тони Фришем украинских заложников в ОРДЛО. Настаиваем, чтобы Тони Фриш получил полноценный доступ ко всем, кто был задержан на неподконтрольной Украине части Донбасса. Со своей стороны украинская сторона готова создать все условия для посещения Фришем заведений украинской пенитенциарной системы, где содержатся граждане, обвиняемые в тяжких преступлениях против Украины", – добавила Олифер.

Отметим, что предыдущее, "хлебное перемирие", было нарушено боевикам на следующий день и в течение почти двух месяцев не было ни дня, когда пророссийские силы не обстреливали бы украинских военных.