ОБСЕ зафиксировала на Донбассе "Грады", РСЗО и гаубицы боевиков

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продолжают фиксировать большое сосредоточение тяжелого оружия контролируемых Россией боевиков на Донбассе.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 13 августа до 19:30 14 августа, опубликованном на сайте ОБСЕ.

"13 августа в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил 6 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на территории объекта, расположенного к востоку от города Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км юго-западнее Луганска), и 8 РСЗО (БМ-21) на территории объекта, расположенного в центре Хрустального, а также 7 РСЗО (БM-21) к югу от поселка Садовый (57 км юго-западнее Луганска) и 4 самоходные гаубицы (2С1) к юго-востоку от села Терновое (57 км к востоку от Донецка)" , – отметили наблюдатели.

По их данным, в тот же день беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил, вероятно, РСЗО (БМ-21) к югу от Богдановки (44 км к западу от Луганска).

"14 августа беспилотник СММ обнаружил 3, вероятно, буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм) неподалеку от Новогригорьевки (33 км к западу от Луганска)", – заявили в СММ.

Кроме того, 13 августа по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районах беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил 18 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм) на территории одного объекта и танк (T-64) на территории другого объекта, оба – восточнее Хрустального, противотанковое орудие (МТ-12 "Рапира", 100 мм) возле города Ровеньки (54 км к югу от Луганска), 10 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30), 3 зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10") и 11 танков (T-64) к югу от Садового, 16 танков (неопределенного типа) в Мануйловке (65 км к востоку от Донецка) и 34 танка (неопределенного типа) на юго-восток от Тернового.

"14 августа наблюдатели видели два танка (Т-64) на грузовых платформах, которые двигались на юго-запад от н. п. Нагорное (44 км к югу от Луганска)", – сообщили наблюдатели.

Как сообщалось, в течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

Ранее штаб операции Объединенных сил сообщил, что дорожный коридор между оккупированной боевиками т.н. "ДНР" Горловкой и контролируемым ВСУ Бахмутом остается одним из главных гуманитарных путей в Донецкой области, которым пользуются ежемесячно более 250 тысяч человек.

Также сообщалось, что причиной взрыва на складе боеприпасов, которым был уничтожен опорный пункт так называемой "ЛНР" возле поселка Желобок, называют желание главаря боевиков избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате взрыва на опорном пункте под Желобком, по данным самих боевиков, погибли пятеро и были ранены девять оккупантов, также сгорели четыре БМП. При этом, по данным источников украинских журналистов, на момент взрыва половина боевиков находилась в состоянии алкогольного опьянения.