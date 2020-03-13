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В Минске договорились о прямых переговорах с "ЛДНР" – СМИ

13 марта, 14:03

Сергей Мартынец

В новом переговорном формате у представителей ОРДЛО будут равные с Украиной права

В рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске появится Консультативный совет по политическим вопросам, который предполагает прямые переговоры с боевиками.

Это подтверждает документ Трехсторонней контактной группы (ТКГ), который оказался в распоряжении zn.ua.

Отмечается, что учреждение данного Совета будет подписано 25 марта после консультации с ОБСЕ, Францией и Германией. Его основной задачей будет осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта на Донбассе.

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Согласно решению ТКГ, за столом переговоров окажутся представители боевиков на равных правах с другими участниками переговорного процесса.

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"В состав Совета входят с правом решающего голоса 10 представителей от Украины, 10 представителей от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от России, ОБСЕ, Германии и Франции … Решения Совета принимаются ¾ голосов от установленной численности членов Совета", – говорится в документе.

В ТКГ отмечают, что решения Консультативного совета носят рекомендательный характер.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 марта в столице Беларуси состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, в котором приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. В Минске обсудили новый обмен пленными.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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