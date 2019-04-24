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В Минске говорят о Донбассе, а в Москве – о "звездных войнах": топ-темы дня

Сегодня, 11:52

Контактная группа в Минске впервые соберется после выборов в Украине, а в Москве откроется конференция по безопасности


Сайт "Сегодня" обратил внимание на несколько важных тем, которые будут задавать тон в информационном пространстве в среду, 24 апреля.

Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства.

Верховная Рада в среду должна завершить рассмотрение оставшихся 107 поправок к языковому законопроекту

Контактная группа по мирному урегулированию на Донбассе в среду впервые собирается в Минске после президентских выборов в Украине, победу на которых одержал Владимир Зеленский .

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын прибыл с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

В России открывается VIII Московская конференция по международной безопасности. Одной из важнейших тем станет милитаризация космоса.

Об итогах дня за вторник, 23 апреля , смотрите в сюжете новостей "Сегодня".


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Тег Донбасс, Минск, звездные войны, Гройсман, выборы президента, темы дня, языковой закон

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Сегодня

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