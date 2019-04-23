Газ для украинцев станет немного дешевле: итоги дня

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину

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Общество

14 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Снижение на 3,5% цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая согласовали Кабинет министров и "Нафтогаз Украины" – до 8247 грн с 8550 грн.

Увеличился на 7,4% товарооборот розничной торговли в январе-марте в сопоставимых ценах по сравнению с январем-мартом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики. При этом в марте оборот вырос на 13,9% по сравнению с февралем. В номинальном выражении розничный товарооборот за три месяца составил 235,804 млрд грн.

Достиг 430 млн грн объем выдачи государственными банками "теплых" кредитов с начала текущего года при общем прогнозируемом объеме этой программы на 2019 год с учетом государственного софинансирования в размере 400 млн грн в 1,1 млрд грн, сообщило Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности.

27 апреля киевские фонтанные комплексы возобновят работу после зимнего перерыва. Как и в предыдущие годы, два комплекса будут работать в режиме светомузыкального шоу – это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также комплекс фонтанов Русановского канала.

Взыскали 1,2 млрд грн в течение первого квартала государственные исполнители с должников по алиментам. Это на 327,9 млн грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

615 уголовных производств зарегистрировано начиная с 2013 года по сегодняшний день по статье 298 УК (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

22 апреля "Киевтеплоэнерго" начало подготовку к следующему отопительному сезону. Один из шагов – гидравлические испытания, которые предусматривают проверку теплосетей на прочность. Испытания должны завершиться в августе.

Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию земель за ближайшие четыре года. На сегодня в кадастр внесены данные о 80% земель (без учета временно оккупированных территорий).

354051 выпускник украинских школ зарегистрированы для участия во внешнем независимом оценивании этого года. Традиционно самыми популярными учебными предметами являются украинский язык и литература (320 736 зарегистрированных), история Украины (232 084), математика (146 435), биология (81 342) и география (80 351).

Экономика

Укрепил на 9 копеек до 26,69 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 24 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 апреля.

386,5 тыс. квалифицированных сертификатов открытых ключей выдано в первом квартале аккредитованным центром при ГФС. Чаще всего услугами центра, по-прежнему пользуются физические лица – 99,8 тыс. Они получили 200,7 тыс. электронных ключей.

13,2 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в первом квартале, год назад прибыль за этот период была 8,7 млрд грн. Доходы банков за три месяца текущего года выросли на 29%, а расходы – на 23%. В 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн.

От 80 тыс. до 180 тыс. тонн белорусского дизельного топлива может понадобиться заместить Украине в связи с приостановкой Беларусью экспорта светлых нефтепродуктов, заявили в консалтинговой группе "А-95". В 2019 году Украина в среднем ежемесячно импортировала из Беларуси около 160 тыс. тонн дизтоплива, его доля по итогам I квартала 2019 года составила 34,5%.

Увеличился до 9,081 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах по состоянию на 21 апреля, сообщил Укртрансгаз. По последним данным, за сутки в хранилища было закачано 32,21 млн куб. м газа. Отбор газа уже остановлен.

Проверены 148 грузовых автомобилей в течение недели, с 15 по 21 апреля, на весовых комплексах при въезде в Киев. Было установлено нарушение допустимой нормы нагрузки на ось у семи автомобилей.

Составят 205-210 тыс. га посевные площади под сахарной свеклой в Украине в этом году, что на 25% меньше, чем в прошлом году, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Сахарную отрасль ждет один из самых тяжелых сезонов за последние 10 лет, считают в ассоциации.

Мир

Достигло 310 человек число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке, прогремевших в день католической Пасхи. В настоящее время число пострадавших составляет 480 человек.

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. Об этом сообщил заместитель гендиректора "Белорусской нефтяной компании" Сергей Гриб. По его словам, экспорт темных (мазуты, битумы) нефтепродуктов сохранен в полном объеме в связи с отсутствием их потребления на внутреннем рынке.

Президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая. В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

28 бегемотов были найдены мертвыми в национальном парке Гибе Шелеко на юго-западе Эфиопии. По данным парка, животные погибли в период с 14 апреля по 21 апреля. Причина случившегося все еще выясняется.

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