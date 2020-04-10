В Минздраве сообщили, когда украинцы увидят результаты жесткого карантина

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что результаты от введения более жестких ограничительных мер в Украине будут видны уже через 7-8 дней, и прирост количества зараженных коронавирусом сегодня значительно меньше, чем был бы без принятия таких мер.

"Результаты более жесткого карантина мы увидим буквально через 7-8 дней, отслеживая динамику. Прирост, который сегодня есть, – ежедневно от 10 до 15% увеличение количества случаев, это прогнозируемый прирост, и он значительно меньше, чем был бы без введения карантинных мер", – сказал он в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

Он считает, что в Украине может пройти "незамеченным" пик заболеваемости для всей системы здравоохранения в случае, если все предложенные меры будут соблюдаться, и указал, что "до введения карантинных мер пик ожидался на 14 апреля".

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Ляшко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения заявила всем странам, что "не вздумайте ослаблять карантин, не поддавайтесь на политические игры, сохраняйте свои противоэпидемические меры на том уровне, на котором их ввели".

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Главсанврач обратил внимание, что Украина позднее, чем все страны Европейского союза, дошла до цифры в 1 тыс. зараженных коронавирусом. "И наши меры показывают, что у нас не такая стремительная динамика роста от 1 тыс. до 10 тыс.", – резюмировал он.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине.

Также число смертей от опасного коронавируса в мире скоро перевалит за 100 тысяч.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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