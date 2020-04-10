Число смертей от опасного коронавируса в мире скоро перевалит за 100 тысяч

Больше всего умерших в Италии - более 18,2 тыс. человек

В мире зарегистрировано 94 730 смертей пациентов с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает в пятницу, 10 апреля, сайт Worldometers, отслеживающий данные по коронавирусу.

Больше всего умерших в Италии – более 18,2 тыс. человек. На втором месте – США с 16,2 тыс. смертей. Тройку стран с наибольшим число умерших после заражения коронавирусом замыкает Испания с 15,2 скончавшихся.

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В общей сложности, коронавирус выявили у 1 584 930 человек, из них 348 473 человека уже выздоровели.

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Ранее сообщалось, что экономический эффект от пандемии коронавируса может привести к бедности еще примерно 500 млн жителей планеты, сообщило Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam. От 6% до 8% населения мира могут быть ввергнуты в нищету из-за того, что борющиеся с распространением коронавируса правительства разных стран блокируют целые отрасли экономики.

Также в Нью-Йорке за сутки от коронавируса умерли 799 человек, что является самым высшим показателем с момента начала эпидемии в штате, заявил губернатор Эндрю Куомо.

"Предполагалось, что 11 сентября станет самым темным днем для нынешнего поколения жителей Нью-Йорка. 11 сентября мы потеряли 2753 жизни. В рамках нынешнего кризиса умерли уже более 7 тыс. человек. Это настолько шокирует, причиняет боль и потрясает, что я даже не могу подобрать слова", – сказал губернатор.

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