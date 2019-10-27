В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что находящиеся в Золотом вооруженные люди могут помешать разведению сил на Донбассе и, следовательно, переговорам "Нормандской четверки". Об этом он написал в Twitter.

"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи (нормандской – ред.) "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО", – написал Пушков.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с "добровольцами". В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил ребят, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск и сказал "добровольцам", чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Отметим, что последним условием для встречи глав государств-участников "нормандского формата" является разведение сил в районе Золотого и Петровского, но этот процесс никак не может начаться из-за постоянных обстрелов боевиков.

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