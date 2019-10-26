Зеленский о поездке на Донбасс: Были эмоциональные разговоры

По словам президента, украинские войска в Золотом готовы к отводу

Президент Украины Владимир Зеленский после рабочей поездки в поселок Золотое в Донецкой области поделился впечатлениями от поездки.

Как сообщил глава государства в своем Facebook, некоторые жители поселка выразили свою обеспокоенность из-за вооруженных людей, которые поселились на окраине.

"От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными", – рассказал Зеленский.

При этом он добавил, что "готов и дальше говорить и искать взаимопонимание, но одними разговорами войны не закончить".

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Президент отметил, что провел в Золотом двое суток. В частности, он ездил на передовую и встречался с учителями и врачами.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно – все хотят мира. Все готовы к разведению", – заявил он.

Глава государства добавил также, что представители украинской власти "должны искать пути и работать для завершения войны".

"И не любой ценой – подчеркиваю это. Капитуляции не будет в любом случае. Это я говорю, как президент и верховный главнокомандующий. Уверен, у нас все получится, и Украина снова будет единой", – резюмировал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский четко дал понять – разведение сил в районе Петровского и Золотого в Луганской области произойдет только в случае семидневного режима тишины и только сразу в двух этих населенных пунктах, а не по отдельности.

Также мы сообщали, что боевики двое суток подряд срывали разведение сил в Золотом, поэтому пока этот процесс отложен на неопределенный срок, когда будут выполнены соответствующие условия.

Согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

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