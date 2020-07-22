В МВД оценили переговоры Зеленского с "луцким террористом"

Если бы спецназ пошел на штурм, могли бы быть печальные последствия

Президент Украины Владимир Зеленский правильно сделал, что пошел на переговоры с террористом в Луцке, потому что это позволило освободить людей и не рисковать их жизнями при возможном штурме автобуса. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов замглавы МВД Антон Геращенко.

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Отметим, что в мире существует правило, что официальные лица не должны вести переговоров с террористами. Но, тем не менее, украинский лидер руководствовался целью спасти людей.

"Сейчас идет много дискуссий, нужно ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое ценное, что у нас есть, – это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", – сказал Геращенко.

Напомним, утром, 21 июля, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в Луцке рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом". Стоит отметить, что с силовиками он общался всего по 10-15 секунд и бросал телефон, а с главой государства говорил 10 минут.

Зеленский также выполнил одно условие "луцкого террориста". Отметим, что Кривош требовал изначально, чтобы представители разных органов власти записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе. А также, чтобы президент опубликовал видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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