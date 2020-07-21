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Зеленский выполнил условия "луцкого террориста" (видео)

21 июля, 21:09

Елена Вус Елена Вус

Президент записал видео

Владимир Зеленский выполнил условие "луцкого террориста" Максима Кривоша, который требовал, чтобы президент опубликовал видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

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Президент записал видео, которое опубликовал на своей страничке в Facebook.

Напомним, что мужчина, который устроил стрельбу и захватил заложников в центре Луцка, опубликовал свои требования в Twitter. В частности, он заявил, что "государство – это первый террорист". Мужчина требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

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В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что вечером вторника Максим Кривош освободил троих удерживаемых.По его словам, об освобождении удалось договориться первому заместителю главы Национальной полиции Евгению Ковалю. Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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видео заложники террористы Луцк требования Владимир Зеленский автобусы захват заложников

Источник: Сегодня

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