Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Мюнхене прошла встреча Порошенко и Меркель: названы главные темы

Сегодня, 13:47

Порошенко и Меркель обсуждали прекращение агрессии РФ

В Мюнхене встретились Порошенко и Меркель
В Мюнхене встретились Порошенко и Меркель. Фото: Facebook
В Мюнхене прошла встреча Порошенко и Меркель: названы главные темы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7f3/806/5c67f38066173.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7f3/806/5c67f38066173.jpg Политика Порошенко и Меркель обсуждали прекращение агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Мюнхене. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Facebook.

На переговорах обсуждается прекращение российской агрессии и предотвращение российскому вмешательству в президентские выборы.

В свою очередь пресс-служба президента Украины сообщила, что cобеседники обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины.

"Президент Украины отметил важность усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников, которые незаконно содержатся как в России, так и на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма", – отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны скоординировали действия с целью внедрения "азовского пакета" санкций.

Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег переговоры, Порошенко, Меркель

Вы сейчас просматриваете новость " В Мюнхене прошла встреча Порошенко и Меркель: названы главные темы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Порошенко и Меркель в Давосе обсудили кибербезопасность на выборах президента Украины

24 января, 21:52

Президент рассказал о некоторых деталях встречи с Меркель относительно предотвращения вмешательства РФ в выборы

У Порошенко рассказали о деталях переговоров с Меркель

23 января, 23:44

Порошенко и Меркель обсудили предотвращение вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике

Как украинцы будут платить за свет с 2019 года: новые платежки

Почему киевляне переплатили за тепло в январе

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

В Кабмине напомнили, когда и на сколько вырастут пенсии

Объявился "внебрачный сын" принца Чарльза и Камиллы (фото)

Медведчук признал, что главари "ДНР" делали всё по звонку Москвы
Загрузка...

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Сегодня, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

Вчера, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Вчера, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

14 февраля, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Заблудившегося в лесу мальчика согревал и защищал дикий медведь