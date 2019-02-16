В Мюнхене прошла встреча Порошенко и Меркель: названы главные темы

Порошенко и Меркель обсуждали прекращение агрессии РФ

В Мюнхене встретились Порошенко и Меркель. Фото: Facebook

В Мюнхене прошла встреча Порошенко и Меркель: названы главные темы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/7f3/806/5c67f38066173.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/7f3/806/5c67f38066173.jpg 2019-02-16T13:47:00+02:00 Политика Порошенко и Меркель обсуждали прекращение агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель в Мюнхене. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Facebook.

На переговорах обсуждается прекращение российской агрессии и предотвращение российскому вмешательству в президентские выборы.

В свою очередь пресс-служба президента Украины сообщила, что cобеседники обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины.

"Президент Украины отметил важность усиления давления на Россию для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников, которые незаконно содержатся как в России, так и на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма", – отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны скоординировали действия с целью внедрения "азовского пакета" санкций.

Напомним, ранее мы писали о том, что Порошенко проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе встречи обсудят вопросы безопасности, сотрудничество Украины с НАТО и поддержку со стороны США проведения украинских реформ.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко подчеркивает важность скоординированных действий по делу отпора продолжающейся российской агрессии. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он сказал сегодня на встрече с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Ришем. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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