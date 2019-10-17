В НАБУ подтвердили задержание экс-замсекретаря СНБО Гладковского

Олег Гладковский. Скриншот

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подтвердило задержание экс-заместителя главы СНБО Олега Гладковского. Об этом сообщила пресс-служба антикоррупционного ведомства.

"НАБУ подтверждает задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия", – сообщили в НАБУ и пообещали позже обнародовать детали.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце февраля журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

В свою очередь сам Гладковский в своем заявлении категорически отверг обвинения в свой адрес, которые изложены в расследовании. Чтобы расставить все точки над "і", он обратился к правоохранителям.

"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением относительно скорейшей проверки всех изложенных в "расследовании" фактов, и дать ответы всему обществу и мне лично", – заявил он.

7 марта НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Арте ма Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

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