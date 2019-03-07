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НАБУ провело около 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме"

Сегодня, 14:34

Глава Бюро Артем Сытник сказал, что производства расследуются "фактически с нуля"

Фото: пресс-служба НАБУ
Фото: пресс-служба НАБУ.
НАБУ провело около 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eea/aa5/5c6eeaaa550a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eea/aa5/5c6eeaaa550a5.jpg Украина Глава Бюро Артем Сытник сказал, что производства расследуются «фактически с нуля»

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что сотрудники НАБУ сегодня провели около 20 обысков по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына и других фигурантов производств по хищениям в оборонной сфере. Об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве.

"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах (программы журналистских расследований "Наши гроши" – Ред.), мы зарегистрировали два уголовных производства. Сегодня в рамках одного из них было проведено ряд обысков – около 20, в том числе и по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан", – отметил Сытник.

Он отметил, что пока следственные действия продолжаются.

Сытник сказал, что производства расследуются "фактически с нуля".

"До этого расследования мы этих данных, содержащихся в той же переписке, не имели", – сказал он.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что громкие журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь на некоторое время опережают процессуальные действия правоохранителей. 

"Дело ГПУ о криминальной деятельности "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров оборонпрому вышло на финал. После получения окончательного акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн", – заявил он.

Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".

Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. 

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Тег обыск, укроборонпром, НАБУ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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