НАБУ провело около 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме"
Глава Бюро Артем Сытник сказал, что производства расследуются "фактически с нуля"
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что сотрудники НАБУ сегодня провели около 20 обысков по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына и других фигурантов производств по хищениям в оборонной сфере. Об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве.
"Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах (программы журналистских расследований "Наши гроши" – Ред.), мы зарегистрировали два уголовных производства. Сегодня в рамках одного из них было проведено ряд обысков – около 20, в том числе и по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан", – отметил Сытник.
Он отметил, что пока следственные действия продолжаются.
Сытник сказал, что производства расследуются "фактически с нуля".
"До этого расследования мы этих данных, содержащихся в той же переписке, не имели", – сказал он.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что громкие журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь на некоторое время опережают процессуальные действия правоохранителей.
"Дело ГПУ о криминальной деятельности "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров оборонпрому вышло на финал. После получения окончательного акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн", – заявил он.
Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".
Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.
Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.
4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " НАБУ провело около 20 обысков по делу о коррупции в "Укроборонпроме"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело по "Укроборонпрому": арестованы пять подозреваемых в растрате 55 млн грн
Меру пресечения суд принял как действующим, так и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта"
Луценко: с 2014 года открыто 480 уголовных производств по нарушениям в "Укроборонпроме"
По результатам расследований уведомлены о подозрении 112 человек, в том числе шесть директоров предприятий