В Нацбанке назвали главную цель атак на Гонтареву

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Правление Национального банка Украины (НБУ) заявило о недопустимости целенаправленных системных атак на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву. Об этом говорится в заявлении НБУ.

"Это уже не ряд инцидентов, это – террор. Его цель – запугать реформаторов, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать. Мы не будем молчать. Ведь это – прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан… Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство. И, наконец, это полное разрушение нравственных ценностей демократического общества в пользу террора", - говорится в заявлении.

В НБУ подчеркивают, что правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования серии атак на экс-главу центробанка.

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"Мы требуем действий. Правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых НБУ ранее передал в правоохранительные органы", – говорится в заявлении.

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Как сообщали новости "Сегодня", происшествие произошло в ночь с 16 на 17 сентября в селе Гореничи. На камерах видеонаблюдения удалось увидеть, как неизвестный перелез через забор на территорию участка. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

В полиции отмечают, что причиной пожара могла стать свето-шумовая шашка или горючая смесь, от которой деревянное здание быстро охватило пламя.

В Украине жестко отреагировали на инцидент. Так, например, глава МВД Арсен Аваков, заявил, что тот, кто заказал и исполнил это преступление, враг, который вредит своему государству. Он пообещал быстро расследовать дело.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома Гонтаревой. Он считает, что бывшие чиновники должны чувствовать себя защищенными в Украине, несмотря на политические взгляды.

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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