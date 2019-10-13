В НАТО признали: Украина нуждается в новом "плане Маршалла"

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Украина нуждается в поддержке западных демократий по примеру плана Маршалла, который применялся для восстановления Европы после Второй мировой войны.

Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи НАТО относительно ситуации в Украине, представленный на заседании в Лондоне сенатором из Канады Джейн Корди, сообщается на официальном сайте организации.

"Украина нуждается в действительно амбициозном и хорошо обеспеченном ресурсами пакете помощи, вероятно, даже в объемах плана Маршалла, который позволил провести восстановление Западной Европы после Второй мировой войны. Успех Украины, который может быть достигнут с помощью НАТО и ЕС, также мог бы усилить саму "причину для существования" для обеих организаций", – говорится в документе.

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Автор доклада подчеркивает, что Украина все еще должна пройти долгий путь, чтобы соответствовать критериям НАТО и ЕС, но перспектива будущего членства в этих организациях должна стать для Украины стимулом для экономического, политического и социального развития.

"Украина должна получить четкий сигнал, что такое членство является достижимым, если будут выполнены все необходимые для него критерии. Евроатлантическое сообщество должно продемонстрировать терпение и гибкость в отношении Украины, проявлять к ней скорее политический, чем бюрократический подход", – подчеркнула канадский сенатор.

Она также добавила, что, кроме финансовой помощи, Украине все еще требуется и материальная помощь от Запада в виде оборудования и технологических платформ, которые дадут ей возможность защищать себя и собственные границы.

"Содержательное и существенное присутствие НАТО в Черном море является стратегической необходимостью. Евроатлантическое сообщество должно также продолжать внешнее давление на Россию, чтобы эта страна прекратила дестабилизацию Украины, выполняла Минские договоренности, немедленно вернула всех политических заключенных, прекратила нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины и возобновила свободу судоходства в Керченском проливе", – подчеркнула докладчик.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подробно описал новую дорожную карту по продвижению и имплементации European Plan for Ukraine (EPU – Европейского плана для Украины) в материале"План Маршалла" для Украины: есть ли шанс воскресить идею и получать по 5 млрд евро в год".

Также читайте интервью с автором "Плана Маршалла" для Украины.

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