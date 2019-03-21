В ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям
Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей
Наблюдать за выборами президента Украины от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет несколько сотен наблюдателей и вместо отказанным в аккредитации представителям от РФ дополнительно не будут никого отправлять.
Об этом рассказал в комментарии агентству УНН пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер.
он отказался комментировать отказ украинского Центризбиркома пустить россиян на выборы, отметив, что в ОБСЕ разочарованы таким решением и что это не соответствует обязательствам организации.
"Для Центральной избирательной комиссии наш офис получил от 32 стран-участниц, 32 стран ОБСЕ, кандидатов на роль краткосрочных наблюдателей для участия в нашей миссии по наблюдению за выборами. Теперь из них Центральная избирательная комиссия не аккредитовала 24 человека, которых мы представили в списке от Российской Федерации", – сказал Раймер.
В то же время представитель БДИПЧ подчеркнул, что на место россиян других наблюдателей ставить не будут, так как их и так достаточно.
"Мы представили 684 имени, 24 из них – граждане России, они не были приняты центральной избирательной комиссией. Итак, у нас их будет 660, это все еще большое количество наблюдателей", – добавил он.
Напомним, вчера, 20 марта, ЦИК отказал ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах. В Украине объяснили международной организации, что наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора.
Как мы ранее писали, в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя некоторое время Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.
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