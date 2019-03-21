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В ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям

Сегодня, 16:13

Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей

Фото: БДИПЧ/ОБСЕ
Фото: БДИПЧ/ОБСЕ.
В ОБСЕ прокомментировали отказ ЦИК по российским наблюдателям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/10c/bfb/5c910cbfb0079.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/10c/bfb/5c910cbfb0079.jpg Политика Международная организация не считает россиян большой потерей, так как уже зарегистрированы боле 600 наблюдателей

Наблюдать за выборами президента Украины от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ будет несколько сотен наблюдателей и вместо отказанным в аккредитации представителям от РФ дополнительно не будут никого отправлять.

Об этом рассказал в комментарии агентству УНН пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер.

он отказался комментировать отказ украинского Центризбиркома пустить россиян на выборы, отметив, что в ОБСЕ разочарованы таким решением и что это не соответствует обязательствам организации.

"Для Центральной избирательной комиссии наш офис получил от 32 стран-участниц, 32 стран ОБСЕ, кандидатов на роль краткосрочных наблюдателей для участия в нашей миссии по наблюдению за выборами. Теперь из них Центральная избирательная комиссия не аккредитовала 24 человека, которых мы представили в списке от Российской Федерации", – сказал Раймер.

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В то же время представитель БДИПЧ подчеркнул, что на место россиян других наблюдателей ставить не будут, так как их и так достаточно.

"Мы представили 684 имени, 24 из них – граждане России, они не были приняты центральной избирательной комиссией. Итак, у нас их будет 660, это все еще большое количество наблюдателей", – добавил он.

Напомним, вчера, 20 марта, ЦИК отказал ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах. В Украине объяснили международной организации, что наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора.

Как мы ранее писали, в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя некоторое время Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.

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Тег Россия, выборы, обсе, наблюдатели, Раймер

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