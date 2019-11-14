В ОБСЕ заявили, что саммит "нормандской четверки" приблизит мир на Донбассе

По мнению председателя ОБСЕ, эта встреча станет важным шагом

Фото: @MiroslavLajcak

Саммит "нормандской четверки" станет шагом к мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД Словакии и действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.

"Я поздравил стороны с демонстрацией реального стремления проложить путь к миру. После позитивных шагов в Станице Луганской и Золотом, возобновление разведения в Петровском приближает нас к саммиту в нормандском формате", — заявил Лайчак.

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По его мнению, встреча на высшем уровне "станет важным шагом в усилиях по мирному и устойчивому урегулированию конфликта на востоке Украины".

Ранее мы сообщали, что в Европейском Союзе процесс зеркального разведения сил и средств сторон на Донбассе расценивают как "обнадеживающие сигналы". В ЕС также призвали Россию предпринять со своей стороны позитивные шаги, которые позволят выполнить Минские договоренности.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказывал, как проходит разведение сил на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона делает все по плану.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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