Министр обороны рассказал, как проходит разведение сил на Донбассе

Загороднюк отметил, что украинская сторона делает все по плану

Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

Украинская сторона идет по плану в разведении сил и средств на Донбассе, ситуация контролируемая, заверяет министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"С нашей стороны все развивается управляемо, конечно, террористы пытаются сорвать процесс, – это то, что мы уже можем видеть", – сказал министр обороны в воскресенье вечером в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом Загороднюк отметил, что украинская сторона делает все по плану. "У нас есть семь дней тишины, мы проводим разведение по плану, оно идет по контролируемому сценарию", – добавил он.

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Отвечая на вопрос о том, какими будут действия Украины, если процесс будет идти не по плану и может ли идти речь о завоевании утраченных позиций, министр сказал: "Нет, тогда мы можем на протяжении очень короткого времени вернуться на наши позиции".

"У нас такие сценарии отработаны, мы знаем, что делать в таком случае", – подчеркнул Загороднюк.

При этом он заверил, что ни один из сценариев не включает возможность капитуляции украинской стороны.

Напомним, 9 ноября в районе Петровского и Викторовки на Донбассе в 12:00 началось разведение сил. Украинские военные запустили в воздух белую сигнальную ракету о готовности к отводу войск и получили такой же сигнал со стороны боевиков "ДНР". Потом были запущены зеленые ракеты о начале отвода.

Украинский генерал Богдан Бондарь напомнил боевикам, чем закончились их провокации под Петровским в 2016-м, и призвал противника воздержаться от обстрелов позиций ВСУ.

"Если будут обстрелы противником или провокации, то командир подразделения на участке, по согласованию с командиром бригады, принимают решение на возвращение на прежние позиции", – заявил генерал.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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