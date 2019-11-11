Войска в Петровском разведены: в ООС сообщили детали

Фото: ООС

Разведение сил в Петровском завершилось – теперь с 12 ноября должен начаться этап разминирования территорий.

Об этом заявил в комментарии агентству УНИАН начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

По его словам, осталось только получить подтверждение от ОБСЕ.

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"На участке разведения №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12:00 завершились третьи сутки с начала разведения сил и средств – силы и средства разведены. Сегодня украинская сторона сообщит МИД и ОБСЕ о том, что завершили. Они (ОБСЕ – ред.) проведут верификацию с помощью квадрокоптера и других средств. С завтрашнего дня планируется начало следующей фазы – разминирования участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – сказал Агеев.

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Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказывал, как проходит разведение сил на Донбассе. Он отметил, что украинская сторона делает все по плану.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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