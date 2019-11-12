В одном лагере с Армений и Беларусью у Украины перспектив нет: Елисеев о Восточном партнерстве и ЕС

ВП – это не та дорога, которая приведет нас к членству в Евросоюзе, говорит дипломат

/ Фото: AFP

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Киев не будет иметь перспектив в европейской политике Восточного партнерства , пока согласовывает свои действия с Минском, Ереваном и Баку, не заинтересованными в интеграции в Европейский Союз.

Об этом представитель Украины при ЕС (2010-2015 гг.), замминистра иностранных дел (2007-2010 гг.), замглавы АП (2015-2019 гг.) Константин Елисеев рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

Он напомнил об очень длинной эволюции политики ВП, которая начиналась еще в 2003 году с Европейской политики соседства.

"Я все время тогда работал в Брюсселе, поэтому не буду петь ей оды. Думаю, что можно говорить о ее усовершенствовании. Но до тех пор, пока Украина будет в одном лагере с Арменией, Азербайджаном и Беларусью, то, я думаю, перспектив у ВП нет", – заметил украинский дипломат.

По его мнению, ключевым принципом должна быть четкая и предельная дифференциация.

"Есть три лидера – Украина, Грузия и Молдова – которые заявили о своих прямых евроинтеграционных перспективах, которые должны быть дифференцированы от тех стран, которые не заинтересованы в интеграции в ЕС. Это первое, что нужно сделать", – подчеркнул Елисеев.

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"Второе, от чего я не в восторге в ВП – это не та дорога, которая приведет нас к членству в ЕС. Хотел бы напомнить, что ВП – это не про членство. ВП – это про усиление, активизацию, прагматизацию, интенсификацию. Но ни слова нет про интеграцию. Поэтому я – сторонник концентрации на имплементацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС – это тот единственный путь, который приведет нас к членству в ЕС", – подытожил Елисеев.

Ранее сообщалось, что Польша предлагает изменить формат Восточного партнерства .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Восточному партнерству 10 лет: как Украина предлагает улучшить эту европейскую политику" .

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