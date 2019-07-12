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Польша предлагает изменить формат Восточного партнерства: подробности

12 июля, 16:04

Варшава поддерживает идею начала переговоров о вступлении в ЕС с участниками Восточного партнерства

Яцек Чапутович. Фото: OPCW/Flickr
Яцек Чапутович. Фото: OPCW/Flickr.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал к укреплению инициативы Восточного партнерства. Речь идет о сотрудничестве Европейского Союза с Грузией, Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Беларусью. Польский министр поддержал идею начала переговоров о вступлении в ЕС с государствами этой группы, если страна сделает такой запрос.

Глава польской дипломатии оценил, что предыдущее десятилетие сотрудничества с восточными соседями было максимум того, что можно было еще достичь. Он отметил, что Партнерство способствовало развитию и стабильности всех шести стран, а в большинстве из них введены европейские правовые стандарты.

По убеждению Чапутовича, нужно продолжать программу Восточного партнерства и даже вынести ее на более высокий уровень – "Восточное партнерство плюс". Он пояснил, что институционализация могла бы заключаться в создании секретариата Партнерства или создании механизма ротационного голосования, чтобы позволить отдельным государствам управлять работой группы.

По мнению главы МИД Польши, страны Восточного партнерства могли бы чаще участвовать в различных встречах в рамках ЕС. Яцек Чапутович поддержал открытость в контексте возможного начала переговоров о вступлении с восточными партнерами.

"Если такой запрос о начале переговоров появится, мы должны ответить положительно, чтобы показать нашу поддержку для стран региона", – сказал он, уточнив, что такие разговоры – это только начало процесса, а не принятие данной страны в структуры ЕС.

Ранее мы писали о том, что получила Украина в Восточном партнерстве: 10 достижений за 10 лет.

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Тег Польша, Евросоюз, восточное партнерство

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Источник:

Польское радио

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